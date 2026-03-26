32ème Marché aux Vins Halle Ronde Givry

32ème Marché aux Vins Halle Ronde Givry vendredi 3 avril 2026.

32ème Marché aux Vins

Halle Ronde 2 Place de la Halle Givry Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 10:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :
2026-04-03

Au sein de la Halle Ronde de Givry, 16 vignerons de l’appellation vous présentent leurs vins pour un week-end dégustation/vente.   .

Halle Ronde 2 Place de la Halle Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 30 44 57  charles.danjean@gmail.com

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English : 32ème Marché aux Vins

L’événement 32ème Marché aux Vins Givry a été mis à jour le 2026-03-26 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

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