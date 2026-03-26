32ème Marché aux Vins Halle Ronde Givry
32ème Marché aux Vins Halle Ronde Givry vendredi 3 avril 2026.
32ème Marché aux Vins
Halle Ronde 2 Place de la Halle Givry Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 10:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Au sein de la Halle Ronde de Givry, 16 vignerons de l’appellation vous présentent leurs vins pour un week-end dégustation/vente. .
Halle Ronde 2 Place de la Halle Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 30 44 57 charles.danjean@gmail.com
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English : 32ème Marché aux Vins
L’événement 32ème Marché aux Vins Givry a été mis à jour le 2026-03-26 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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