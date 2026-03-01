32ème MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE rue Maurice Baquet Talange

32ème MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE

rue Maurice Baquet place des fetes Talange Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 07:00:00

Talange ça Marche vous donne rendez-vous !

Parcours au choix 5 • 10 • 15 • 20 km

Parcours nature & urbains, accessibles à tous

Restauration sur place

Une journée conviviale, sportive et intergénérationnelle, à partager entre amis, en famille ou entre passionnés de marche !Tout public

rue Maurice Baquet place des fetes Talange 57525 Moselle Grand Est +33 7 86 62 69 45 talangecamarche@gmail.com

English :

Talange ça Marche welcomes you!

Choice of routes: 5 ? 10 ? 15 ? 20 km

Nature & urban routes, accessible to all

Catering on site

A friendly, sporty and intergenerational day to share with friends, family and walking enthusiasts!

