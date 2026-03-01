32ème MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE rue Maurice Baquet Talange
rue Maurice Baquet place des fetes Talange Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 07:00:00
Talange ça Marche vous donne rendez-vous !
Parcours au choix 5 • 10 • 15 • 20 km
Parcours nature & urbains, accessibles à tous
Restauration sur place
Une journée conviviale, sportive et intergénérationnelle, à partager entre amis, en famille ou entre passionnés de marche !Tout public
rue Maurice Baquet place des fetes Talange 57525 Moselle Grand Est +33 7 86 62 69 45 talangecamarche@gmail.com
English :
Talange ça Marche welcomes you!
Choice of routes: 5 ? 10 ? 15 ? 20 km
Nature & urban routes, accessible to all
Catering on site
A friendly, sporty and intergenerational day to share with friends, family and walking enthusiasts!
L’événement 32ème MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE Talange a été mis à jour le 2026-03-01 par DESTINATION AMNEVILLE