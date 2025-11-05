32ème Mercredi de Marlenheim Marlenheim

Début : Mercredi 2025-11-05 20:00:00

LES “MERCREDIS DE MARLENHEIM”

MERCREDI 5 NOVEMBRE 2025

20H00

Espace Culturel et Touristique

200 ans après sa reconstruction, (re)découverte de l’église de Marlenheim.

L’église de Marlenheim n’a pas toujours eu l’aspect qu’elle présente aujourd’hui. C’est en 1825 qu’elle subit une transformation importante, qui lui donne

son caractère actuel. C’est donc pour fêter son bicentenaire que les Mercredis ont fait appel à Pierre-Valentin Blanchard pour nous en faire l’historique.

En 589, dans son Historia francorum, Grégoire de Tours mentionnait pour la première fois Marlenheim, en évoquant la résidence des rois mérovingiens

d’Austrasie dite Marilegio villa. En 590, il mentionne la présence d’un oratoire lié à cette villa royale oratorium domus Marilegensis.

Par là même, l’auteur citait le premier lieu de culte rural chrétien d’Alsace. Ce sera le point de départ de la soirée consacrée à l’église Sainte-

Richarde de Marlenheim. Le propos sera ensuite centré sur l’évolution de l’église au fil des siècles et en particulier lors des transformations réalisées il y a deux cents ans par l’architecte François Reiner. Enfin seront présentés les principaux éléments du décor intérieur.

Personne n’était mieux placé que Pierre-Valentin Blanchard pour nous parler de l’église de Marlenheim. Il est notre historien local, professeur d’histoire éminent, que nous avons déjà eu le plaisir d’accueillir aux Mercredis. Mais il se trouve qu’en tant qu’organiste il connaît de l’intérieur cette église mieux que personne. Il nous présentera donc un exposé illustré de toute sorte de photos. Une soirée qui s’annonce passionnante !

Organisé par la Ville de Marlenheim.

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 57 69

