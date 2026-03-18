32ème Open International d’Échecs réservé licenciés FFE Quartier Arsenal Tarbes

32ème Open International d’Échecs réservé licenciés FFE

Quartier Arsenal 14 rue de la Chaudronnerie Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Tarbes s’apprête à vivre un week-end stratégique d’envergure un rendez-vous incontournable du calendrier régional qui réunira plus de 200 joueurs venus de toute la France et au-delà.

Pendant trois jours, les meilleurs compétiteurs licenciés s’affronteront dans une ambiance intense et passionnée autour des 64 cases.

INSCRIPTION sur HelloAsso

A noter Pas d’ouverture au public

Possibilité de prendre la licence FFE pour participer

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Quartier Arsenal 14 rue de la Chaudronnerie Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 04 55 23 lechiquierdebigorre@gmail.com

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English :

Tarbes is gearing up for a major strategic weekend: a key event on the regional calendar, bringing together over 200 players from all over France and beyond.

For three days, the best licensed competitors will battle it out in an intense and passionate atmosphere around the 64 squares.

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Please note: Not open to the public

FFE license required to participate

L’événement 32ème Open International d’Échecs réservé licenciés FFE Tarbes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de Tarbes|CDT65