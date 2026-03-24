32ème Vide Greniers

Pannes Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 06:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

32ème Vide Greniers

PANNES 454 JUMELAGE organise le 32ème vide greniers anniversaire du marché.

A cette occasion, les riverains découvriront une nouvelle vie dans la commune. Au cours de cette journée, une animation sera faite annonçant les exposants du marché. La salle polyvalente sera ouverte pour la restauration ainsi que les sanitaires. Restauration et buvette seront à votre disposition tout au long de la journée. 5 .

Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 14 06 13

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English :

32nd Garage Sale

L’événement 32ème Vide Greniers Pannes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTARGIS