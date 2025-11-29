33e Carré des Ecrivains Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

33e Carré des Ecrivains

Rendez-vous avec Marseille c’est ce que vous propose le 33e Carré des Ecrivains ® où sont attendus 108 auteurs.

Organisée par le Comité du Vieux-Marseille qui œuvre, depuis 1911, pour la défense et la valorisation du patrimoine de Marseille, et en collaboration avec le Centre Bourse, cette manifestation, à la fois littéraire et patrimoniale, unique en France, a pour but de faire mieux connaître Marseille, son histoire et son patrimoine aux marseillais en accueillant les auteurs qui écrivent sur Marseille.

Chaque année, ce sont plusieurs milliers de visiteurs qui se pressent ainsi pour rencontrer les écrivains inspirés par Marseille.









Pendant deux semaines, du 17 au 29 novembre 2025, le Comité du Vieux-Marseille propose une exposition et une nouvelle publication Le Vieux-Port, d’une rive à l’autre reprenant l’histoire et les éléments patrimoniaux du pourtour du port.

Le 33e Carré des Ecrivains ® se tiendra le samedi 29 novembre 2025 dans les espaces du Centre Bourse.







Inauguration à 15h avec la remise du Prix des Marseillais ® 2025 décerné par un jury de personnalités. .

Centre Bourse 17 Square Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Rendezvous with Marseille at the 33rd Carré des Ecrivains ®, where 108 authors are expected.

German :

Ein Rendezvous mit Marseille bietet Ihnen das 33. Carré des Ecrivains ®, zu dem 108 Autoren erwartet werden.

Italiano :

Il 33° Carré des Ecrivains ® (Piazza degli Scrittori) vedrà la partecipazione di 108 autori.

Espanol :

La 33ª edición de la Carré des Ecrivains ® (Plaza de los Escritores) contará con la presencia de 108 autores.

