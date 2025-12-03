33e Mercredi de Marlenheim Marlenheim

33e Mercredi de Marlenheim

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2025 à 20 H 00 à l’Espace Culturel et Touristique.

1525 La guerre des Paysans, du Saint-Empire au Kronthal .

Organisé par la Ville de Marlenheim.

Il y a cinq siècles, le jeudi saint 13 avril 1525, Erasmus Gerber, capitaine des paysans insurgés de Molsheim, envoie une lettre au schultheiss (prévôt)

de Marlenheim, dans laquelle il lui demande de venir, avec tous les paysans de Marlenheim et des environs, se joindre à la bande armée qui se forme à Dorlisheim.

On sait ce qu’il adviendra, à Lupstein, à Saverne et à Scherwiller notamment, des milliers de paysans révoltés, massacrés par l’armée du Duc de Lorraine.

On commémore cette année le 500ème anniversaire de cette guerre des Paysans, dont on a malheureusement peu de traces écrites du côté des insurgés l’histoire est généralement rédigée par les vainqueurs. Dans la région, des expositions, des conférences, de nombreuses publications, deux spectacles musicaux, un colloque et un film permettent de mieux comprendre ce que fut cette guerre, ses causes, ses enjeux, son déroulement, son dénouement et ses conséquences.

C’est aussi ce dont Paul Christophe Abel nous entretiendra ce soir, en nous présentant d’abord le contexte de cette utopie révolutionnaire , puis en nous décrivant la campagne d’Antoine de Lorraine, en focalisant sur ce qui s’est passé entre Saverne et Molsheim. Ancien cadre de santé hospitalier, Paul Christophe Abel est aussi écrivain et historien. Il se fera un plaisir de dédicacer ses ouvrages après une conférence illustrée de nombreux documents. 0 .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 57 69

