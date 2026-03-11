33e Rallye des Monts du Clunysois

Cluny Saône-et-Loire

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

2026-05-14

Circuits en direction du Nord de Cluny. Café offert au départ. Ravitaillements sur les circuits, buffet et buvette à l’arrivée. Challenge au club le plus nombreux, nombreuses coupes, goodies. .

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 61 43 58 secretaire.cyclo.cluny@gmail.com

