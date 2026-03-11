33e Rallye des Monts du Clunysois Cluny
33e Rallye des Monts du Clunysois Cluny jeudi 14 mai 2026.
33e Rallye des Monts du Clunysois
Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Circuits en direction du Nord de Cluny. Café offert au départ. Ravitaillements sur les circuits, buffet et buvette à l’arrivée. Challenge au club le plus nombreux, nombreuses coupes, goodies. .
Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 61 43 58 secretaire.cyclo.cluny@gmail.com
English : 33e Rallye des Monts du Clunysois
