33e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception Vernas

33e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception Vernas samedi 6 septembre 2025.

33e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception

Vernas Vernas Isère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 08:30:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Grand rassemblement de véhicules anciens avec bourse d’échanges de pièces auto, moto et camion.

35000 m² d’exposition avec cette année les 70 ans de la DS citroën.

Buvette et restauration sur place. Animations pour petits et grands.

.

Vernas Vernas 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 08 37 76 contact@akmd38.org

English : 33e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception

A major gathering of vintage vehicles, with a parts exchange for cars, motorcycles and trucks.

35,000 m² of exhibition space, this year featuring the 70th anniversary of the DS Citroën.

Refreshment bar and on-site catering. Entertainment for young and old.

German : 33e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception

Großes Treffen von Oldtimern mit Tauschbörse für Auto-, Motorrad- und LKW-Teile.

35000 m² Ausstellungsfläche, dieses Jahr mit dem 70. Geburtstag des DS Citroën.

Getränke und Speisen vor Ort. Animationen für Groß und Klein.

Italiano : 33e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception

Un grande raduno di veicoli d’epoca con scambio di ricambi per auto, moto e camion.

35.000 m² di spazio espositivo, tra cui quest’anno il 70° anniversario della DS Citroën.

Bar e ristorazione in loco. Intrattenimento per grandi e piccini.

Espanol : 33e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception

Un gran encuentro de vehículos de época con un intercambio de piezas de coches, motos y camiones.

35.000 m² de exposición para celebrar este año el 70 aniversario de DS Citroën.

Bar y restauración in situ. Animación para grandes y pequeños.

