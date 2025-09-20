33e Rencontres Historiques CEC Les Heures Claires Istres

Les Amis du Vieil Istres vous donnent rendez-vous pour la 33ᵉ édition des Rencontres Historiques, cette année organisées le week-end des Journées Européennes du Patrimoine.

Au programme, plusieurs conférences ainsi qu’un repas (à réserver) !



Découvrez le programme



Christian GIROUSSENS Portraits de la Préhistoire

Homo Sapiens, dès son arrivée en Europe, s’est révélé être un artiste remarquable, les œuvres qu’il nous a laissées dans les grottes ornées en témoignent abondamment. Dès 36 000 ans avant notre ère, sa production artistique s’exprime avec une totale maitrise sur les parois de la grotte Chauvet (Ardèche) et elle se déroule ainsi au fil des millénaires à la grotte Cosquer, puis à Lascaux, jusqu’à la fin de l’ère glaciaire (- 10 000 ans). Si les représentations réalistes de bisons, mammouths, chevaux, bouquetins, aurochs abondent, l’Homme est par contre très rarement représenté et seulement sous forme hybride, mi-humain, mi-animal. De même, les témoignages sculptés retrouvés de ce que les premiers préhistoriens ont appelé des Vénus, nous montrent des représentations féminines dont les rondeurs sont extrêmement exagérées et le visage le plus souvent omis. Il existe toutefois quelques exceptions une centaine de plaquettes gravées il y a 15 000 ans et trouvées dans une grotte du département de la Vienne, nous montrent que la figuration humaine n’était pas taboue et qu’au contraire, des artistes ont su esquisser les traits de leurs contemporains. Nos lointains prédécesseurs nous semblent soudain plus proches et l’art du portrait que l’on fait naître dans l’Antiquité s’avère avoir une pré-histoire bien plus ancienne. C’est ce que nous tenterons d’illustrer à travers les témoins visibles dans divers musées.



Michel METENIER: Le Tunnel du Rove une œuvre pharaonique, encore d’actualité ?

Marseille, loin du Rhône, rêvait depuis des siècles d’être rattachée au grand fleuve et par cette liaison, de gagner les marchés économiques du nord de la France et de l’Europe. La décision prise à la fin du XIX® siècle aboutit, enfin, à la construction du canal de jonction de Marseille au Rhône dont le tunnel du Rove allait constituer un élément important de son parcours. Un chantier pharaonique par son gabarit, ses milliers d’ouvriers, son temps de construction et son prix. Même 1914-1918 n’allait pas le fermer, seulement le ralentir. L’intérêt économique pour Marseille et les villes environnantes était là. Inauguré en 1927, le canal n’allait fonctionner que jusqu’en 1963, un effondrement au milieu du tunnel du Rove terminant la belle histoire. Et depuis, telle l’Arlésienne, on en reparle, mais le tunnel va de plus en plus mal…



Jacques LEMAIRE Les ponts romains en Gaule narbonnaise

Si le pont Flavien de Saint-Chamas est unique au monde, possédant deux superbes arcs décoratifs, il fait partie d’un ensemble exceptionnel de ponts édifiés en Gaule narbonnaise, par les Romains. C’est un aperçu de ces nombreux documents, du plus petit, au Paradou, au plus grand, le pont du Gard qui a été édifié pour servir d’aqueduc que je vous propose de découvrir.



Clément MOYNAULT: Naviplanes, hydroptères et drôles d’engins de l’étang de Berre

Des bateaux qui volent, des avions qui ricochent sur les vagues, des sous-marins sous la terre et des trains volants … le pourtour de l’étang de Berre aura vu défiler de nombreux engins uniques en leur genre. Prototypes oubliés, impasses technologiques, fantaisies d’ingénieurs ou de mécènes fortunés, partons à la découverte de ces merveilleux fous de l’étang de Berre.

Naviplanes, hydroptères, aérotrains et de nombreux autres engins farfelus nous attendent pour cette croisière à travers l’histoire de notre région.





NOTA: Repas à 12h00 au Magic Mirrors (CEC) sur inscription au 06 73 02 96 62.

Tarif: 32 euros .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 02 96 62

English :

Les Amis du Vieil Istres invite you to the 33? edition of the Rencontres Historiques, this year organized on the weekend of the European Heritage Days.

German :

Die Amis du Vieil Istres laden Sie zur 33. Ausgabe der Rencontres Historiques ein, die dieses Jahr am Wochenende der Journées Européennes du Patrimoine stattfindet.

Italiano :

Gli Amici della Vecchia Istres sono lieti di invitarvi alla 33ª edizione dei Rencontres Historiques, che quest’anno si terranno nel fine settimana delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Los Amigos del Viejo Istres tienen el placer de invitarle a la 33ª edición de los Rencontres Historiques, que este año se celebran el fin de semana de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

