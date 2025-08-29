33e Trophée National de Swin Golf Brou

33e Trophée National de Swin Golf Brou vendredi 29 août 2025.

33e Trophée National de Swin Golf

Route de Nogent-le-Rotrou Brou Eure-et-Loir

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-31

2025-08-29

L’Association Broutaine de Swin (ABS) organise son 33ème Trophée National. Seront accueillis 146 compétiteurs de 17 clubs venant principalement de la ligue du Centre et des Pays de Loire dont 12 Broutains. Compétition ouverte au public.

Le swin golf est une activité sportive variante du golf se pratique sur des terrains rustiques avec une seule canne à trois faces et une balle molle de même poids qu’une balle de golf mais plus grosse.

La compétition se déroulera en trois tours. A chaque tour le résultat des deux meilleures équipes de chaque club sera retenu pour le classement final. Les 73 équipes de double se confronteront ainsi en pratiquant plusieurs formules de jeu.

Dimanche à 17h00 le club vainqueur recevra le trophée créé pour l’occasion. .

+33 2 37 47 04 51 contact@swindebrou.org

English :

The Association Broutaine de Swin (ABS) is organizing its 33rd Trophée National. The event will welcome 146 competitors from 17 clubs, mainly from the Centre and Pays de Loire leagues, including 12 from Broutaine. Competition open to the public.

German :

Die Association Broutaine de Swin (ABS) veranstaltet ihre 33. nationale Trophäe. Es werden 146 Teilnehmer aus 17 Vereinen erwartet, die hauptsächlich aus der Liga des Zentrums und der Loire-Region kommen, darunter 12 aus Broutain. Der Wettkampf ist für die Öffentlichkeit zugänglich.

Italiano :

L’Association Broutaine de Swin (ABS) organizza il 33° Trophée National. L’evento accoglierà 146 concorrenti di 17 club, principalmente delle leghe del Centro e del Pays de Loire, tra cui 12 di Broutaine. La gara è aperta al pubblico.

Espanol :

La Association Broutaine de Swin (ABS) organiza su 33º Trophée National. La prueba acogerá a 146 competidores de 17 clubes, principalmente de las ligas del Centro y Pays de Loire, entre ellos 12 de Broutaine. La competición está abierta al público.

