33eme Caroutade d’Asté à la salle des fêtes Campan

33eme Caroutade d’Asté à la salle des fêtes Campan samedi 5 juillet 2025.

33eme Caroutade d’Asté

à la salle des fêtes ASTE Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-05 17:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Programme du Samedi :

17h Chasse aux trésors dans les rues du village (pour les adultes et les enfants)

18h Apéritif snacking (Saucisses frites 9€)

Ball non-stop avec Spiral Dreams

à la salle des fêtes ASTE Campan 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Saturday program :

5pm Treasure hunt in the village streets (for adults and children)

6 p.m. Aperitif snack (French fries 9?)

Non-stop ball with Spiral Dreams

German :

Programm für den Samstag :

17 Uhr Schatzsuche in den Straßen des Dorfes (für Erwachsene und Kinder)

18 Uhr Aperitif und Snacks (Würstchen mit Pommes frites 9?)

Nonstop-Ball mit Spiral Dreams

Italiano :

Programma del sabato:

ore 17.00 Caccia al tesoro per le vie del villaggio (per adulti e bambini)

ore 18.00 Spuntino aperitivo (salsiccia e patatine 9?)

Ballo non-stop con Spiral Dreams

Espanol :

Programa del sábado :

17h Búsqueda del tesoro por las calles del pueblo (para adultos y niños)

18h Aperitivo (salchichas y patatas fritas 9?)

Baile sin parar con Spiral Dreams

