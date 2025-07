33eme Caroutade d’Asté à la salle des fêtes Campan

33eme Caroutade d’Asté à la salle des fêtes Campan dimanche 6 juillet 2025.

33eme Caroutade d’Asté

à la salle des fêtes ASTE Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-06 12:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Programme du Dimanche :

12h Repas animé par Eths Amics

15h Concours de Pétanque (2×2 à la mélée)

19h Repas et concert avec Voie Sans Issues (Menu: Melon/ Jambon, Carottes rapées, Daube/ommes de terre, Fromage / Dessert) adultes 16€ enfants 9€

CB acceptée

à la salle des fêtes ASTE Campan 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Sunday program :

12h Meal hosted by Eths Amics

3pm Pétanque competition (2×2 à la mélée)

7pm Meal and concert with Voie Sans Issues (Menu: Melon/ham, grated carrots, stew/potatoes, cheese/dessert) adults 16? children 9?

Credit card accepted

German :

Programm für den Sonntag :

12h Von Eths Amics moderiertes Essen

15 Uhr Petanque-Wettbewerb (2×2 im Mixed-Modus)

19 Uhr Essen und Konzert mit Voie Sans Issues (Menü: Melone/Schinken, Karotten, Daube/Kartoffeln, Käse/Dessert) Erwachsene 16? Kinder 9?

Kreditkarte akzeptiert

Italiano :

Programma della domenica:

12:00 Pranzo a cura di Eths Amics

ore 15.00 Gara di bocce (2×2 à la mélée)

19.00 Pasto e concerto con Voie Sans Issues (menu: melone/ham, carote grattugiate, stufato/patate, formaggio/dessert) adulti 16? bambini 9?

Carta di credito accettata

Espanol :

Programa del domingo :

12h Almuerzo ofrecido por Eths Amics

15h Competición de petanca (2×2 a la melé)

19h Comida y concierto con Voie Sans Issues (Menú: melón/jamón, zanahorias ralladas, estofado/patatas, queso/postre) adultos 16? niños 9?

Se acepta tarjeta de crédito

