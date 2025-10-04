33ème championnat de France de conkers Abjat-sur-Bandiat
33ème championnat de France de conkers Abjat-sur-Bandiat samedi 4 octobre 2025.
33ème championnat de France de conkers
Tournois masculin, féminin et junior(- de 12 ans). Buvette.
Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 81 01
English : 33ème championnat de France de conkers
Men’s, women’s and junior (under 12) tournaments. Refreshment bar.
German : 33ème championnat de France de conkers
Turniere für Männer, Frauen und Junioren (unter 12 Jahren). Getränke.
Italiano :
Tornei maschili, femminili e giovanili (under 12). Bar per il ristoro.
Espanol : 33ème championnat de France de conkers
Torneos masculinos, femeninos y junior (menores de 12 años). Bar.
