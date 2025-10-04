33ème championnat de France de conkers Abjat-sur-Bandiat

33ème championnat de France de conkers Abjat-sur-Bandiat samedi 4 octobre 2025.

33ème championnat de France de conkers

Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Tournois masculin, féminin et junior(- de 12 ans). Buvette.

Tournois masculin, féminin et junior(- de 12 ans). Buvette. .

Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 81 01

English : 33ème championnat de France de conkers

Men’s, women’s and junior (under 12) tournaments. Refreshment bar.

German : 33ème championnat de France de conkers

Turniere für Männer, Frauen und Junioren (unter 12 Jahren). Getränke.

Italiano :

Tornei maschili, femminili e giovanili (under 12). Bar per il ristoro.

Espanol : 33ème championnat de France de conkers

Torneos masculinos, femeninos y junior (menores de 12 años). Bar.

L’événement 33ème championnat de France de conkers Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2025-09-19 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin