33ème édition de la tournée départementale des Chants de Noël NOËL GOSPEL Route De Fos RN 569 Istres

33ème édition de la tournée départementale des Chants de Noël NOËL GOSPEL

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 19h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

En décembre, la Provence s’enchante au son des Chants de Noël. À Istres, le vendredi 19 décembre à 19h à L’Usine, le groupe Massilia Sounds Gospel célébrera la puissance du Gospel et la féérie de Noël à travers un concert vibrant et inspirant.

Chaque hiver, la Provence se pare de lumière et de musique avec la tournée magique des Chants de Noël. 34 communes accueillent 59 concerts gratuits pour célébrer la période de l’Avent.

Les églises, théâtres et salles de village deviennent les écrins d’un patrimoine musical aux mille accents chaque concert est une invitation à la découverte des traditions et des émotions de Noël à la provençale. Ce festival itinérant incarne l’esprit de fraternité et de beauté qui anime les fêtes en Provence.

Le Département des Bouches-du-Rhône met tout en œuvre pour développer l’offre culturelle et la rendre accessible à tous les Provençaux. C’est pourquoi les Chants de Noël sont gratuits et organisés sur l’ensemble du territoire.



À Istres, le concert aura lieu le vendredi 19 décembre à 19h à L’Usine.

Le public pourra assister à Noël Gospel avec Massilia Sounds Gospel, qui célèbre la puissance du Gospel et la féérie de Noël à travers un concert vibrant et inspirant.

Porté par des chants emblématiques de ces deux univers, ce moment musical rend hommage à la joie, la ferveur et la spiritualité qui unissent les cœurs en cette période de fêtes, et véhiculent des valeurs de partage et de paix. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 13 13

English :

In December, Provence is enchanted by the sound of Christmas carols. In Istres, on Friday December 19 at 7pm at L’Usine, the Massilia Sounds Gospel group will celebrate the power of Gospel and the enchantment of Christmas in a vibrant and inspiring concert.

German :

Im Dezember wird die Provence vom Klang der Weihnachtslieder verzaubert. In Istres wird die Gruppe Massilia Sounds Gospel am Freitag, den 19. Dezember um 19 Uhr in der L’Usine die Kraft des Gospels und den Zauber von Weihnachten mit einem vibrierenden und inspirierenden Konzert zelebrieren.

Italiano :

A dicembre la Provenza sarà incantata dal suono dei canti natalizi. A Istres, venerdì 19 dicembre alle 19.00 presso L’Usine, il gruppo Massilia Sounds Gospel celebrerà la potenza della musica Gospel e l’incanto del Natale in un concerto vibrante e stimolante.

Espanol :

En diciembre, la Provenza se dejará hechizar por el sonido de los villancicos. En Istres, el viernes 19 de diciembre a las 19:00 en L’Usine, el grupo de gospel Massilia Sounds celebrará el poder de la música gospel y el encanto de la Navidad en un concierto vibrante e inspirador.

L’événement 33ème édition de la tournée départementale des Chants de Noël NOËL GOSPEL Istres a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme d’Istres