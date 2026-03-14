33ème édition Motocross de Quinssaines Le Cordeau Quinssaines

33ème édition Motocross de Quinssaines

Le Cordeau Circuit motocross de Quinssaines Quinssaines Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Entrée demi-tarif pour licencié FFM

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:00:00

fin : 2026-04-06 18:15:00

Date(s) :

2026-04-06

Organisé par le Moto Club de Montluçon.

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Le Cordeau Circuit motocross de Quinssaines Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes motoclubmontlucon03@gmail.com

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English :

Organized by the Moto Club de Montluçon.

L’événement 33ème édition Motocross de Quinssaines Quinssaines a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme