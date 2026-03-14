33ème édition Motocross de Quinssaines Le Cordeau Quinssaines
33ème édition Motocross de Quinssaines Le Cordeau Quinssaines lundi 6 avril 2026.
33ème édition Motocross de Quinssaines
Le Cordeau Circuit motocross de Quinssaines Quinssaines Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Entrée demi-tarif pour licencié FFM
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 09:00:00
fin : 2026-04-06 18:15:00
Date(s) :
2026-04-06
Organisé par le Moto Club de Montluçon.
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Le Cordeau Circuit motocross de Quinssaines Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes motoclubmontlucon03@gmail.com
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English :
Organized by the Moto Club de Montluçon.
L’événement 33ème édition Motocross de Quinssaines Quinssaines a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme