33ème Stage de Chant choral en Pays d’Olmes Village-Vacances La Bastide-sur-l’Hers
33ème Stage de Chant choral en Pays d’Olmes Village-Vacances La Bastide-sur-l’Hers samedi 7 mars 2026.
33ème Stage de Chant choral en Pays d’Olmes
Village-Vacances Rue Aragon La Bastide-sur-l’Hers Ariège
Tarif : 60 – 60 – 90 EUR
Tarifs sans séjour, adhésion CEEA en sus (16 €), réduction enfants, famille…
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Chant à 3-4 voix sous la baguette de Martina 1er au 6 mars, 9-12 H & 17-19 H. Culture, neige, randonnées, repos en après-midi ; jeux de plateau, mini-conférences-débats… en soirée. Concert(s) en fin de stage.
.
Village-Vacances Rue Aragon La Bastide-sur-l’Hers 09600 Ariège Occitanie +33 4 68 60 54 17 tutpeko@aliceadsl.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Singing in 3-4 voices under Martina’s baton: March 1 to 6, 9-12 H & 17-19 H. Culture, snow, hiking, rest in the afternoon; board games, mini-conferences-debates… in the evening. Concert(s) at the end of the course.
L’événement 33ème Stage de Chant choral en Pays d’Olmes La Bastide-sur-l’Hers a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares