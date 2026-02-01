33ème Stage de Chant choral en Pays d’Olmes Village-Vacances La Bastide-sur-l’Hers

33ème Stage de Chant choral en Pays d’Olmes

Village-Vacances Rue Aragon La Bastide-sur-l’Hers Ariège

Tarif : 60 – 60 – 90 EUR

Tarifs sans séjour, adhésion CEEA en sus (16 €), réduction enfants, famille…

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Chant à 3-4 voix sous la baguette de Martina 1er au 6 mars, 9-12 H & 17-19 H. Culture, neige, randonnées, repos en après-midi ; jeux de plateau, mini-conférences-débats… en soirée. Concert(s) en fin de stage.

Village-Vacances Rue Aragon La Bastide-sur-l’Hers 09600 Ariège Occitanie +33 4 68 60 54 17 tutpeko@aliceadsl.fr

English :

Singing in 3-4 voices under Martina’s baton: March 1 to 6, 9-12 H & 17-19 H. Culture, snow, hiking, rest in the afternoon; board games, mini-conferences-debates… in the evening. Concert(s) at the end of the course.

