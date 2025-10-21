33èmes Automnales Atelier CALLIGRAPHIE ET COLLAGE Château de la Mothe Mérinchal

33EME AUTOMNALES DE MERINCHAL

ATELIER CALLIGRAPHIE ET COLLAGE POUR LES ENFANTS

Animé par des artistes-peintres de l’association Sur les sentiers de l’Art

-Atelier pour les moins de 6 ans

-Atelier pour les 6-14 ans

Places limités

Inscriptions indispensables au Centre de Loisirs Les Galopins en Marche au 0652395068 .

Château de la Mothe 6 rue du Château de la Mothe Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 39 50 68 acm23@laposte.net

