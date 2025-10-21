33èmes Automnales Atelier CALLIGRAPHIE ET COLLAGE Château de la Mothe Mérinchal
Château de la Mothe 6 rue du Château de la Mothe Mérinchal Creuse
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
2025-10-21
33EME AUTOMNALES DE MERINCHAL
ATELIER CALLIGRAPHIE ET COLLAGE POUR LES ENFANTS
Animé par des artistes-peintres de l’association Sur les sentiers de l’Art
-Atelier pour les moins de 6 ans
-Atelier pour les 6-14 ans
Places limités
Inscriptions indispensables au Centre de Loisirs Les Galopins en Marche au 0652395068 .
Château de la Mothe 6 rue du Château de la Mothe Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 39 50 68 acm23@laposte.net
