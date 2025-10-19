33èmes Automnales Exposition Château de la Mothe Mérinchal

33èmes Automnales Exposition Château de la Mothe Mérinchal dimanche 19 octobre 2025.

Château de la Mothe 6 rue du Château de la Mothe Mérinchal Creuse

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-26

33EME AUTOMNALES DE MERINCHAL

-Exposition de peintures, sculptures et photographies

Ouverte tous les jours de 14 h 30 à 18 heures

Entrée libre du 19 au 26 octobre .

Château de la Mothe 6 rue du Château de la Mothe Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 20 38 acm23@laposte.net

