33èmes Automnales Exposition Château de la Mothe Mérinchal

Château de la Mothe 6 rue du Château de la Mothe Mérinchal Creuse
33EME AUTOMNALES DE MERINCHAL
-Exposition de peintures, sculptures et photographies
Ouverte tous les jours de 14 h 30 à 18 heures
Entrée libre du 19 au 26 octobre .
Château de la Mothe 6 rue du Château de la Mothe Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 20 38 acm23@laposte.net
