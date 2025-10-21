33èmes Automnales Lecture à haute voix Château de la Mothe Mérinchal
33èmes Automnales Lecture à haute voix Château de la Mothe Mérinchal mardi 21 octobre 2025.
33èmes Automnales Lecture à haute voix
Château de la Mothe 6 rue du Château de la Mothe Mérinchal Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
33EME AUTOMNALES DE MERINCHAL
Mardi 21 octobre Lecture à haute voix
Honoré de Balzac Le chef d’œuvre inconnu extrait, lu par Brigitte Marlin de l’association Feux d’encre ,suivi d’autres fragments de la littérature dont les personnages sont peintres. Durée 50 min
Entrée gratuite .
Château de la Mothe 6 rue du Château de la Mothe Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 20 38 acm23@laposte.net
English : 33èmes Automnales Lecture à haute voix
German : 33èmes Automnales Lecture à haute voix
Italiano :
Espanol : 33èmes Automnales Lecture à haute voix
L’événement 33èmes Automnales Lecture à haute voix Mérinchal a été mis à jour le 2025-10-07 par Marche et Combraille en Aquitaine