33èmes Automnales Lecture à haute voix Château de la Mothe Mérinchal

33èmes Automnales Lecture à haute voix Château de la Mothe Mérinchal mardi 21 octobre 2025.

33èmes Automnales Lecture à haute voix

Château de la Mothe 6 rue du Château de la Mothe Mérinchal Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

33EME AUTOMNALES DE MERINCHAL

Mardi 21 octobre Lecture à haute voix

Honoré de Balzac Le chef d’œuvre inconnu extrait, lu par Brigitte Marlin de l’association Feux d’encre ,suivi d’autres fragments de la littérature dont les personnages sont peintres. Durée 50 min

Entrée gratuite .

Château de la Mothe 6 rue du Château de la Mothe Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 20 38 acm23@laposte.net

English : 33èmes Automnales Lecture à haute voix

German : 33èmes Automnales Lecture à haute voix

Italiano :

Espanol : 33èmes Automnales Lecture à haute voix

L’événement 33èmes Automnales Lecture à haute voix Mérinchal a été mis à jour le 2025-10-07 par Marche et Combraille en Aquitaine