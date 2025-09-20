33èmes Rencontres historiques espace 233 Istres

33èmes Rencontres historiques Samedi 20 septembre, 09h00 espace 233 Bouches-du-Rhône

Les Amis du Vieil Istres vous donnent rendez-vous pour la 33ᵉ édition des Rencontres Historiques, cette année organisées le week-end des Journées Européennes du Patrimoine.

Au programme, plusieurs conférences (en accès libre ainsi qu’un repas (à réserver) !

09h30 – 10h30 Christian GIROUSSENS : Portraits de la Préhistoire

10h45 -11h45 Michel METENIER: Le Tunnel du Rove : une œuvre pharaonique, encore d’actualité ?

14h30 -15h30 Jacques LEMAIRE : Les ponts romains en Gaule narbonnaise

15h45 – 16h45 Clément MOYNAULT: Naviplanes, hydroptères et drôles d’engins de l’étang de Berre

Repas à 12h30 au Magic Mirrors (CEC) sur inscription au 06 73 02 96 62. Tarif: 32 euros

espace 233 CEC 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 73 02 96 62

