33èmes Rencontres historiques espace 233 Istres

33èmes Rencontres historiques espace 233 Istres

33èmes Rencontres historiques espace 233 Istres samedi 20 septembre 2025.

33èmes Rencontres historiques Samedi 20 septembre, 09h00 espace 233 Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Les Amis du Vieil Istres vous donnent rendez-vous pour la 33ᵉ édition des Rencontres Historiques, cette année organisées le week-end des Journées Européennes du Patrimoine.
Au programme, plusieurs conférences (en accès libre ainsi qu’un repas (à réserver) !
09h30 – 10h30 Christian GIROUSSENS : Portraits de la Préhistoire
10h45 -11h45 Michel METENIER: Le Tunnel du Rove : une œuvre pharaonique, encore d’actualité ?
14h30 -15h30 Jacques LEMAIRE : Les ponts romains en Gaule narbonnaise
15h45 – 16h45 Clément MOYNAULT: Naviplanes, hydroptères et drôles d’engins de l’étang de Berre
Repas à 12h30 au Magic Mirrors (CEC) sur inscription au 06 73 02 96 62. Tarif: 32 euros

espace 233 CEC 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 02 96 62 »}]
Journées européennes du patrimoine 2025

Office de tourisme d’Istres