34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou mercredi 29 juillet 2026.

Le Pompidou

34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU

Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Le Trio Borsalino (violon, alto, contrebasse) présente le programme “Une mémoire d’éléphant”, retraçant des fragments de vie de l’enfance à la vieillesse, à travers des œuvres de Saint-Saëns, Rachmaninov, De Falla, Bartok. Réservations conseillées.

Dans le cadre privilégié de l’église de Saint-Flour du Pompidou, reconnue pour son acoustique exceptionnelle, cette nouvelle édition invitera le public à découvrir une programmation sensible et variée. Un rendez-vous musical à réserver dès maintenant, au cœur du patrimoine cévenol.

Mercredi 29 juillet

Le Trio Borsalino (violon, alto, contrebasse) présente le programme “Une mémoire d’éléphant”, retraçant des fragments de vie de l’enfance à la vieillesse, à travers des œuvres de Saint-Saëns, Rachmaninov, De Falla, Bartok, accompagnées de projections d’images animées de Mathilde Fournier, créant un univers poétique et émouvant.

18 h > Entrée 15 €

La capacité d’accueil étant limitée, il est conseillé de réserver ou de se renseigner auprès de l’association avant votre venue. .

Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 44 86 56 80 saintflour.dupompidou@orange.fr

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English :

The Borsalino Trio (violin, viola, double bass) presents the program “Une mémoire d’éléphant,” which traces fragments of life from childhood to old age, through works by Saint-Saëns, Rachmaninoff, De Falla, and Bartók. Reservations are recommended.

L’événement 34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère