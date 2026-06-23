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34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou

34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou

34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou mercredi 29 juillet 2026.

Adresse
Eglise Saint-Flour du Pompidou
Ville
48110 Le Pompidou
Département
Lozère
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Tarif
15 15 Adulte

Le Pompidou

34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU

Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Le Trio Borsalino (violon, alto, contrebasse) présente le programme “Une mémoire d’éléphant”, retraçant des fragments de vie de l’enfance à la vieillesse, à travers des œuvres de Saint-Saëns, Rachmaninov, De Falla, Bartok. Réservations conseillées.
Dans le cadre privilégié de l’église de Saint-Flour du Pompidou, reconnue pour son acoustique exceptionnelle, cette nouvelle édition invitera le public à découvrir une programmation sensible et variée. Un rendez-vous musical à réserver dès maintenant, au cœur du patrimoine cévenol.

Mercredi 29 juillet

Le Trio Borsalino (violon, alto, contrebasse) présente le programme “Une mémoire d’éléphant”, retraçant des fragments de vie de l’enfance à la vieillesse, à travers des œuvres de Saint-Saëns, Rachmaninov, De Falla, Bartok, accompagnées de projections d’images animées de Mathilde Fournier, créant un univers poétique et émouvant.
18 h > Entrée 15 €

La capacité d’accueil étant limitée, il est conseillé de réserver ou de se renseigner auprès de l’association avant votre venue.   .

Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 44 86 56 80  saintflour.dupompidou@orange.fr

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English :

The Borsalino Trio (violin, viola, double bass) presents the program “Une mémoire d’éléphant,” which traces fragments of life from childhood to old age, through works by Saint-Saëns, Rachmaninoff, De Falla, and Bartók. Reservations are recommended.

L’événement 34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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