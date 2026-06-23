34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou
34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou mercredi 29 juillet 2026.
Le Pompidou
34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU
Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Le Trio Borsalino (violon, alto, contrebasse) présente le programme “Une mémoire d’éléphant”, retraçant des fragments de vie de l’enfance à la vieillesse, à travers des œuvres de Saint-Saëns, Rachmaninov, De Falla, Bartok. Réservations conseillées.
Dans le cadre privilégié de l’église de Saint-Flour du Pompidou, reconnue pour son acoustique exceptionnelle, cette nouvelle édition invitera le public à découvrir une programmation sensible et variée. Un rendez-vous musical à réserver dès maintenant, au cœur du patrimoine cévenol.
Mercredi 29 juillet
Le Trio Borsalino (violon, alto, contrebasse) présente le programme “Une mémoire d’éléphant”, retraçant des fragments de vie de l’enfance à la vieillesse, à travers des œuvres de Saint-Saëns, Rachmaninov, De Falla, Bartok, accompagnées de projections d’images animées de Mathilde Fournier, créant un univers poétique et émouvant.
18 h > Entrée 15 €
La capacité d’accueil étant limitée, il est conseillé de réserver ou de se renseigner auprès de l’association avant votre venue. .
Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 44 86 56 80 saintflour.dupompidou@orange.fr
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English :
The Borsalino Trio (violin, viola, double bass) presents the program “Une mémoire d’éléphant,” which traces fragments of life from childhood to old age, through works by Saint-Saëns, Rachmaninoff, De Falla, and Bartók. Reservations are recommended.
L’événement 34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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