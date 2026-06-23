Informations pratiques

Le Pompidou

34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU

Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Le Duo Lyra, composé de Manon Opavska (harpe) et Tony Coullet (mandoline) se distingue par une approche acoustique et classique, mêlant rigueur technique et créativité expressive. Leur répertoire associe compositions originales et influences variées, notamment françaises, arméniennes et classiques. Réservations conseillées.

Dans le cadre privilégié de l’église de Saint-Flour du Pompidou, reconnue pour son acoustique exceptionnelle, cette nouvelle édition invitera le public à découvrir une programmation sensible et variée. Un rendez-vous musical à réserver dès maintenant, au cœur du patrimoine cévenol.

Mercredi 5 août

Le Duo Lyra, composé de Manon Opavska (harpe) et Tony Coullet (mandoline) se distingue par une approche acoustique et classique, mêlant rigueur technique et créativité expressive. Leur répertoire associe compositions originales et influences variées, notamment françaises, arméniennes et classiques.

18 h > Entrée 15 €

La capacité d’accueil étant limitée, il est conseillé de réserver ou de se renseigner auprès de l’association avant votre venue. .

Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 44 86 56 80 saintflour.dupompidou@orange.fr

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English :

The Lyra Duo, consisting of Manon Opavska (harp) and Tony Coullet (mandolin), is known for its acoustic and classical approach, blending technical precision with expressive creativity. Their repertoire combines original compositions with a variety of influences, notably French, Armenian, and classical. Reservations are recommended.

L’événement 34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère