34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou
mercredi 5 août 2026 · Le Pompidou
Informations pratiques
Le Pompidou
34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU
Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Le Duo Lyra, composé de Manon Opavska (harpe) et Tony Coullet (mandoline) se distingue par une approche acoustique et classique, mêlant rigueur technique et créativité expressive. Leur répertoire associe compositions originales et influences variées, notamment françaises, arméniennes et classiques. Réservations conseillées.
Dans le cadre privilégié de l’église de Saint-Flour du Pompidou, reconnue pour son acoustique exceptionnelle, cette nouvelle édition invitera le public à découvrir une programmation sensible et variée. Un rendez-vous musical à réserver dès maintenant, au cœur du patrimoine cévenol.
Mercredi 5 août
Le Duo Lyra, composé de Manon Opavska (harpe) et Tony Coullet (mandoline) se distingue par une approche acoustique et classique, mêlant rigueur technique et créativité expressive. Leur répertoire associe compositions originales et influences variées, notamment françaises, arméniennes et classiques.
18 h > Entrée 15 €
La capacité d’accueil étant limitée, il est conseillé de réserver ou de se renseigner auprès de l’association avant votre venue. .
Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 44 86 56 80 saintflour.dupompidou@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Lyra Duo, consisting of Manon Opavska (harp) and Tony Coullet (mandolin), is known for its acoustic and classical approach, blending technical precision with expressive creativity. Their repertoire combines original compositions with a variety of influences, notably French, Armenian, and classical. Reservations are recommended.
L’événement 34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Le Pompidou (Lozère)
- COUCHER DE SOLEIL SUR LA CAN DE L’HOSPITALET Le Pompidou 1 juillet 2026
- VISITES DE FERMES 2026: LA FERMACIE Le Pompidou 7 juillet 2026
- ROCK AU POMPIDOU Le Pompidou 11 juillet 2026
- 34ÈME FESTIVAL MUSIQUE À ST FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou 29 juillet 2026
- 34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou 29 juillet 2026