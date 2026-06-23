Informations pratiques

Le Pompidou

34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU

Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le Duo Arpegi , réunissant Nathalie Mengual (guitare) et François Ragot (violoncelle), fait dialoguer avec élégance deux instruments aux timbres complémentaires. Réservations conseillées.

Dans le cadre privilégié de l’église de Saint-Flour du Pompidou, reconnue pour son acoustique exceptionnelle, cette nouvelle édition invitera le public à découvrir une programmation sensible et variée. Un rendez-vous musical à réserver dès maintenant, au cœur du patrimoine cévenol.

Mercredi 12 août

Le Duo Arpegi , réunissant Nathalie Mengual (guitare) et François Ragot (violoncelle), fait dialoguer avec élégance deux instruments aux timbres complémentaires. Entre lyrisme et rythmes ensoleillés, ils revisitent des œuvres majeures avec sensibilité et créativité, offrant un moment musical riche en émotions.

18 h > Entrée 15 €

La capacité d’accueil étant limitée, il est conseillé de réserver ou de se renseigner auprès de l’association avant votre venue. .

Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 44 86 56 80 saintflour.dupompidou@orange.fr

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English :

The %AB Arpegi %BB Duo, featuring Nathalie Mengual (guitar) and François Ragot (cello), creates an elegant dialogue between two instruments with complementary timbres. Reservations are recommended.

L’événement 34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère