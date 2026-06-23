Informations pratiques

Le Pompidou

34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU

Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Le Duo Nuances, composé de Clémence et Jérémie, unit piano et accordéon dans un dialogue musical sensible et raffiné. Réservations conseillées.

Dans le cadre privilégié de l’église de Saint-Flour du Pompidou, reconnue pour son acoustique exceptionnelle, cette nouvelle édition invitera le public à découvrir une programmation sensible et variée. Un rendez-vous musical à réserver dès maintenant, au cœur du patrimoine cévenol.

Mercredi 19 août

Le Duo Nuances, composé de Clémence et Jérémie, unit piano et accordéon dans un dialogue musical sensible et raffiné. Leur complicité donne des interprétations émouvantes et nuancées. Ils nous proposent un programme composé de musique classique et de musiques de films, rendant hommage à Ennio Morricone et Nino Rota.

18 h > Entrée 15 €

La capacité d’accueil étant limitée, il est conseillé de réserver ou de se renseigner auprès de l’association avant votre venue. .

Eglise Saint-Flour du Pompidou Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 44 86 56 80 saintflour.dupompidou@orange.fr

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English :

The Duo Nuances, featuring Clémence and Jérémie, combines piano and accordion in a sensitive and refined musical dialogue. Reservations are recommended.

L’événement 34ᵉ FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-FLOUR DU POMPIDOU Le Pompidou a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère