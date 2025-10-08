34 degrés Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
34 degrés
Mercredi 8 octobre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Début : 2025-10-08 20:00:00
fin : 2025-10-08 23:00:00
2025-10-08
34 degrés, première édition
Le label 34 projet réunit le rap underground FR/DOM TOM pour la première soirée à Marseille
Le label 34 projet réunit le rap underground FR/DOM TOM pour la première soirée à Marseille
Au programme ?
DJ SETet lives uniques pour rallonger l’été et refaire monter la ville à 34 C° mi-ni-mum !
Prêt à turn up ?!!!
LINE UP
BOB MARLICH
HEYMIKEY!
HIM$
SOSSA KA$H
HIFTEEN
GWAMAN
DJ SET
2045 KIMI
LIL THUNA
4BR4
ONCE
Keep cool and buy early ! .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
34 degrees, first edition
The 34 Projet label brings together underground FR/DOM TOM rap for its first evening in Marseille
German :
34 Grad, erste Ausgabe
Das Label 34 projet vereint den Underground-Rap FR/DOM TOM für den ersten Abend in Marseille
Italiano :
34 gradi, prima edizione
L’etichetta 34 project riunisce il rap underground FR/DOM TOM per la prima serata a Marsiglia
Espanol :
34 grados, primera edición
El sello 34 project reúne al rap underground FR/DOM TOM en su primera velada en Marsella
