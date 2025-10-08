34 degrés Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Mercredi 8 octobre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2025-10-08 20:00:00

fin : 2025-10-08 23:00:00

2025-10-08

Le label 34 projet réunit le rap underground FR/DOM TOM pour la première soirée à Marseille

Le label 34 projet réunit le rap underground FR/DOM TOM pour la première soirée à Marseille



Au programme ?



DJ SETet lives uniques pour rallonger l’été et refaire monter la ville à 34 C° mi-ni-mum !



Prêt à turn up ?!!!



LINE UP



BOB MARLICH

HEYMIKEY!

HIM$

SOSSA KA$H

HIFTEEN

GWAMAN



DJ SET



2045 KIMI

LIL THUNA

4BR4

ONCE



Keep cool and buy early ! .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

34 degrees, first edition



The 34 Projet label brings together underground FR/DOM TOM rap for its first evening in Marseille

German :

34 Grad, erste Ausgabe



Das Label 34 projet vereint den Underground-Rap FR/DOM TOM für den ersten Abend in Marseille

Italiano :

34 gradi, prima edizione



L’etichetta 34 project riunisce il rap underground FR/DOM TOM per la prima serata a Marsiglia

Espanol :

34 grados, primera edición



El sello 34 project reúne al rap underground FR/DOM TOM en su primera velada en Marsella

