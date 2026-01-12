34e exposition nationale d’Aviculture Brioude

34e exposition nationale d’Aviculture

salle polyvalente Brioude Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

2026-02-14

La Société d’Aviculture du Brivadois vous invite à découvrir la 34ème Exposition Nationale d’Aviculture.

Cet événement incontournable permettra de découvrir une grande variété de volailles, pigeons, lapins et palmipèdes d’ornement.

salle polyvalente Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 07 08 76

The Société d?Aviculture du Brivadois invites you to discover the 34th National Poultry Show.

This not-to-be-missed event features a wide variety of poultry, pigeons, rabbits and ornamental palmipeds.

