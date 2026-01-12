34e exposition nationale d’Aviculture Brioude
34e exposition nationale d’Aviculture Brioude samedi 14 février 2026.
34e exposition nationale d’Aviculture
salle polyvalente Brioude Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Gratuit pour les moins de 12 ans
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
2026-02-14
La Société d’Aviculture du Brivadois vous invite à découvrir la 34ème Exposition Nationale d’Aviculture.
Cet événement incontournable permettra de découvrir une grande variété de volailles, pigeons, lapins et palmipèdes d’ornement.
salle polyvalente Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 07 08 76
English :
The Société d?Aviculture du Brivadois invites you to discover the 34th National Poultry Show.
This not-to-be-missed event features a wide variety of poultry, pigeons, rabbits and ornamental palmipeds.
L’événement 34e exposition nationale d’Aviculture Brioude a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne