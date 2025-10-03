34e fête de la science Musée de Borda, Chapelle des Carmes Dax

34e fête de la science Musée de Borda, Chapelle des Carmes Dax vendredi 3 octobre 2025.

Musée de Borda, Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes Dax Landes

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-10

2025-10-03

Du mardi 3 au dimanche 12 octobre, 15h visite commentée de l’exposition “Collections depuis 1807 il était une fois … le musée de Borda”

Vendredi 3 octobre, 18h conférence “Les sciences naturelles en France (et à Dax) autour de 1800”, avec Pascal Duris (professeur en épistémologie et histoire des sciences à l’Université de Bordeaux) gratuit

Mercredi 8, 16h atelier scientifique jeune public ; sur inscription au 05 58 74 12 91 ou via musee@dax.fr gratuit .

Musée de Borda, Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91 musee@dax.fr

