34e fête de la science Musée de Borda, Chapelle des Carmes Dax

Musée de Borda, Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes Dax Landes
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-10
2025-10-03
Du mardi 3 au dimanche 12 octobre, 15h visite commentée de l’exposition “Collections depuis 1807 il était une fois … le musée de Borda”
Vendredi 3 octobre, 18h conférence “Les sciences naturelles en France (et à Dax) autour de 1800”, avec Pascal Duris (professeur en épistémologie et histoire des sciences à l’Université de Bordeaux) gratuit
Mercredi 8, 16h atelier scientifique jeune public ; sur inscription au 05 58 74 12 91 ou via musee@dax.fr gratuit .
Musée de Borda, Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91 musee@dax.fr
