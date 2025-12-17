34e Mercredi de Marlenheim

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-07 20:00:00

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Mercredi 7 janvier 2026 à 20h 34e Mercredi de Marlenheim Le Mythe Enigma .

Organisé par la ville de Marlenheim. .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 57 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 34e Mercredi de Marlenheim Marlenheim a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble