34e RÉGIMENT D’INFANTERIE DE 1625 À 1913, UN RÉGIMENT DANS L’HISTOIRE DE LA FRANCE Hôtel du Département Mont-de-Marsan

Lundi 10 novembre, à 15h. Venez découvrir une conférence sur le 34e Régiment d’Infanterie de 1625 à 1913, un régiment dans l’histoire de la France.

Créé en 1625 sous Louis XIII, le régiment est engagé au gré des guerres menées par les rois de France. À la Révolution française, devenu 34e, il livre bataille s’illustrant entre autres à Fleurus. Sous le Premier Empire, il combat dans les batailles napoléoniennes en Europe du Nord, à Austerlitz, à Iéna, en Espagne… La Restauration le renvoie guerroyer en Espagne et conquérir l’Algérie. Sous le Second Empire, il est à la victoire de Solferino et à la défaite de Sedan. La IIIe République, rétablissant la conscription, le voit conquérir la Tunisie et Madagascar, et lui adjoint deux régiments de réserve, le 234e RI et le 141e

RIT, pour préparer la revanche et reprendre l’Alsace et la Moselle à l’Allemagne. 400 ans après la naissance de .

