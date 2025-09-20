34ème Bourse des Collections Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

34ème Bourse des Collections

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-31 2026-11-01

Venez nombreux à la 34ᵉ édition de la bourse des collections. Buvette, animation et possibilité de restauration.

Venez nombreux à la 34ᵉ édition de la bourse des collections. Buvette, animation et possibilité de restauration. .

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 07 56 14 miranima.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 34ème Bourse des Collections

We hope to see many of you at the 34th edition of the Collectibles Fair. Refreshments, entertainment, and food options will be available.

L’événement 34ème Bourse des Collections Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun