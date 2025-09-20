34ème Bourse des Collections Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne
samedi 31 octobre 2026 · Salle Gambetta · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
34ème Bourse des Collections
Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-31 2026-11-01
Venez nombreux à la 34ᵉ édition de la bourse des collections. Buvette, animation et possibilité de restauration.
Venez nombreux à la 34ᵉ édition de la bourse des collections. Buvette, animation et possibilité de restauration. .
Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 07 56 14 miranima.asso@gmail.com
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English : 34ème Bourse des Collections
We hope to see many of you at the 34th edition of the Collectibles Fair. Refreshments, entertainment, and food options will be available.
L’événement 34ème Bourse des Collections Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun
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