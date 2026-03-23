34eme brocante Comité de jumelage Méru-Borken-Izabelin Méru

34eme brocante Comité de jumelage Méru-Borken-Izabelin rue François Vallet Méru 2026-06-14

34eme brocante Comité de jumelage Méru-Borken-Izabelin Méru dimanche 14 juin 2026.

34eme brocante Comité de jumelage Méru-Borken-Izabelin

rue François Vallet Méru Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Brocante, vide grenier, tombola
Brocante, vide grenier, tombola   .

rue François Vallet Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 6 72 18 23 86  comitejumelagemeru@gmail.com

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English :

Flea market, garage sale, tombola

L’événement 34eme brocante Comité de jumelage Méru-Borken-Izabelin Méru a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

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