34eme brocante Comité de jumelage Méru-Borken-Izabelin

rue François Vallet Méru Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Brocante, vide grenier, tombola

Brocante, vide grenier, tombola .

rue François Vallet Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 6 72 18 23 86 comitejumelagemeru@gmail.com

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English :

Flea market, garage sale, tombola

L’événement 34eme brocante Comité de jumelage Méru-Borken-Izabelin Méru a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre