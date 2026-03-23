34eme brocante Comité de jumelage Méru-Borken-Izabelin Méru
34eme brocante Comité de jumelage Méru-Borken-Izabelin Méru dimanche 14 juin 2026.
34eme brocante Comité de jumelage Méru-Borken-Izabelin
rue François Vallet Méru Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Brocante, vide grenier, tombola
Brocante, vide grenier, tombola .
rue François Vallet Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 6 72 18 23 86 comitejumelagemeru@gmail.com
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English :
Flea market, garage sale, tombola
L’événement 34eme brocante Comité de jumelage Méru-Borken-Izabelin Méru a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre
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