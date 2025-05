34ème édition Les Virevoltés festival de rue – Vire Vire Normandie, 1 juillet 2025 07:00, Vire Normandie.

Calvados

Vire Centre-ville de Vire Vire Normandie Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-01

fin : 2025-07-10

2025-07-01

Les Virevoltés reviennent pour la 34ème édition de leur festival de spectacles de rue à Vire et dans le Bocage pour le plus grand plaisir des spectateurs. Retrouvez le programme complet sur le site internet des Virevoltés !

Vire Centre-ville de Vire

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie contact@lesvirevoltes.org

English : 34ème édition Les Virevoltés festival de rue

he Virevoltés are back for the 31st edition of their street performance festival: this year the shows will take place in Champ du Boult, Le Tourneur, Bernières le Patry, Vaudry, Coulonces and in Vire. Find the complete program on the website of Virevoltés.

German : 34ème édition Les Virevoltés festival de rue

Die Virevoltés kehren für die 34. Ausgabe ihres Straßentheaterfestivals nach Vire und in die Bocage zurück, um die Zuschauer zu begeistern. Das vollständige Programm finden Sie auf der Website der Virevoltés!

Italiano :

Les Virevoltés tornano per la 34a edizione del loro festival di spettacoli di strada a Vire e nel Bocage, per la gioia del loro pubblico. Consultate il programma completo sul sito dei Virevoltés!

Espanol :

Les Virevoltés vuelven con la 34ª edición de su festival de espectáculos de calle en Vire y el Bocage, para deleite de su público. Consulte el programa completo en la página web de Virevoltés

