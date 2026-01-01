34ème édition Varietas Florum, vente de plantes Rue Lamarque Saint-Sever

34ème édition Varietas Florum, vente de plantes

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Une 34ème édition de rencontre de professionnels du Sud-Ouest proposent au public plantes et fleurs rares et originales. Ils font partager leur passion et prodigueront leurs précieux conseils. Objets de décoration, traitements naturels, sont au programme.

Animations pour le jeune public

Accès gratuit au Musée d’Art et d’Histoire du Cap-de-Gascogne

Buvette et petite restauration sur place le midi

Possibilité de restauration le samedi et le dimanche midi proposé par le Rotary Club du Cap de Gascogne (à des fins caritatives)

Exposition de photos réalisées par le club photo de l’Association Culturelle

Venez nombreux ! .

Rue Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

For the 34th time, professionals from the South-West of France will be offering the public rare and original plants and flowers. They’ll be sharing their passion with you, and offering invaluable advice. Decorative objects and natural treatments are also on the program.

