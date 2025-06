34ÈME FESTEJADA SOIRÉE FOR EVER 2000 Fleury 2 août 2025 19:00

Aude

34ÈME FESTEJADA SOIRÉE FOR EVER 2000 boulevard Général de Gaulle Fleury Aude

Début : 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02 01:00:00

2025-08-02

Venez célébrer avec nous la 34ème édition de la Festejada de Fleury d’Aude !

Soirée For Ever 2000

Avec Keen’V

1ère partie Romane Laurent (The Voice Kids) & Paul Simon

Fin de soirée Mehdy Prince

boulevard Général de Gaulle

Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 46 60 60

English :

Join us in celebrating the 34th Festejada de Fleury d’Aude!

For Ever 2000 Evening

With Keen?V

1st part: Romane Laurent (The Voice Kids) & Paul Simon

End of evening: Mehdy Prince

German :

Feiern Sie mit uns die 34. Ausgabe der Festejada von Fleury d’Aude!

Abend For Ever 2000

Mit Keen?V

1. Teil: Romane Laurent (The Voice Kids) & Paul Simon

Später am Abend: Mehdy Prince

Italiano :

Festeggiate con noi la 34ª Festejada de Fleury d’Aude!

Per sempre 2000 sera

Con Keen?V

prima parte: Romane Laurent (The Voice Kids) & Paul Simon

Fine della serata: Mehdy Prince

Espanol :

¡Celebre con nosotros la 34ª Festejada de Fleury d’Aude!

La noche de Siempre 2000

Con Keen?V

1ª parte: Romane Laurent (La Voz Kids) & Paul Simon

Final de la velada: Mehdy Prince

