34ème Festival d’Art Sacré Antibes

34ème Festival d’Art Sacré Antibes samedi 6 septembre 2025.

34ème Festival d’Art Sacré

Cathédrale d’Antibes et divers lieux Antibes Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-21

2025-09-06

Goûter au bonheur d’entendre quelques-unes des plus belles pages du répertoire de la musique classique et sacrée, offertes dans des lieux patrimoniaux exceptionnels à l’acoustique choisie par des interprètes, ensembles et orchestres prestigieux…

Cathédrale d’Antibes et divers lieux Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com

English : Sacred Art Festival

Taste the joy of hearing some of the most beautiful pages of the repertoire of classical and sacred music, offered in exceptional heritage places to the acoustics chosen by prestigious performers, ensembles and orchestras…

German :

Das Glück erleben, einige der schönsten Seiten aus dem Repertoire der klassischen und geistlichen Musik zu hören, die an außergewöhnlichen Orten im Kulturerbe mit ausgewählter Akustik von Interpreten dargeboten werden.

Italiano :

Assaporate la gioia di ascoltare alcune tra le più belle pagine del repertorio di musica classica e sacra, eseguite in luoghi dal patrimonio eccezionale con un’acustica scelta dagli esecutori.

Espanol :

Saboree la alegría de escuchar algunas de las más bellas páginas del repertorio de música clásica y sacra, interpretadas por prestigiosos intérpretes, conjuntos y orquestas en excepcionales recintos patrimoniales con una acústica soberbia…

