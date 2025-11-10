34ème Festival International Séquence Court-Métrage Bureau Séquence Toulouse 10 – 14 décembre Retrouvez les tarifs pour les différentes projections sur notre site www.sequence-court.com

Plus de 100 films courts à découvrir au cinéma à Toulouse et alentours, du 10 au 14 décembre. Retrouvez nos divers programmes sur notre site www.sequence-court.com

Cette année encore, le Festival International Séquence Court-Métrage revient pour vous faire découvrir sa sélection de plus de 100 films parmi les plus de 1000 reçus. Pour cette 34ème édition, qui aura lieu du 10 au 14 décembre à Toulouse et en Occitanie, des films drôles, politiques, incandescents et émouvants prendront les formes les plus classiques ou hybrides à travers la prise de vue réelle, l’animation et le documentaire. Le tout dans des programmes divers avec des rencontres, des rires, des p’tits dej’, des cris et autres. Retrouvez la programmation complète sur notre site [www.sequence-court.com](www.sequence-court.com) !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T21:00:00.000+01:00

1

sequencecm@gmail.com http://sequence-court.com

Bureau Séquence 6 rue des chalets, 31000, Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne