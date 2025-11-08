34ème Fête des Arbres et Rosiers rue de l’eglise Jenzat

34ème Fête des Arbres et Rosiers

rue de l’eglise Place et Rue de l’église, Cour du Prieuré JENZAT Jenzat Allier

Tarif : 3 – 3 – EUR

+ 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 13:30:00

fin : 2025-11-08 17:30:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

La Fête des Arbres et Rosiers revient à Jenzat (Allier) les samedi 8 et dimanche 9 novembre 2025. Au cœur du village, vous retrouverez de nombreux exposants proposant un vaste choix de végétaux et leurs précieux conseils.

Produits du terroir, artisanat

.

rue de l’eglise Place et Rue de l’église, Cour du Prieuré JENZAT Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 81 79 27 comitedesfetesjenzat@gmail.com

English :

The Fête des Arbres et Rosiers returns to Jenzat (Allier) on Saturday 8th and Sunday 9th November 2025. In the heart of the village, you’ll find numerous exhibitors offering a vast choice of plants and their invaluable advice.

Local produce, crafts

German :

Das Fest der Bäume und Rosen kehrt am Samstag, den 8. und Sonntag, den 9. November 2025 nach Jenzat (Allier) zurück. Im Herzen des Dorfes finden Sie zahlreiche Aussteller, die eine große Auswahl an Pflanzen anbieten und wertvolle Ratschläge erteilen.

Regionale Produkte, Kunsthandwerk

Italiano :

La Festa degli alberi e delle rose torna a Jenzat (Allier) sabato 8 e domenica 9 novembre 2025. Nel cuore del villaggio, troverete una serie di espositori che offriranno una vasta scelta di piante e preziosi consigli.

Prodotti locali, artigianato

Espanol :

La Fiesta de los Árboles y las Rosas vuelve a Jenzat (Allier) el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre de 2025. En el corazón del pueblo, encontrará numerosos expositores que le ofrecerán una amplia selección de plantas y valiosos consejos.

Productos locales, artesanía

L’événement 34ème Fête des Arbres et Rosiers Jenzat a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme Val de Sioule