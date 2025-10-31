34éme Foire à l’Andouille à Vire Normandie Rue des Écuyères Vire Normandie

Rue des Écuyères Hippodrome Vire Normandie Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-31

L’Association de la foire à l’andouille propose sa 34ème édition de la Foire à l’andouille avec sa spécialité la véritable Andouille de Vire et ses nombreux exposants de produits du terroir, à l’hippodrome de Vire Célébration des saveurs.

Chaque année, la ville de Vire Normandie, située dans le département du Calvados en Normandie, se transforme en un véritable temple de la gastronomie locale lors de la Foire à l’Andouille et produits du terroir organisée par l’association éponyme.

Cet événement, qui a attiré près de 5 000 visiteurs l’an passé, met à l’honneur l’andouille de Vire, un produit emblématique de la région Normandie. Outre l’andouille, la foire met en avant d’autres produits du terroir, Les producteurs locaux et venus de toute la France sont fiers de partager leur savoir-faire et de faire découvrir leurs spécialités aux visiteurs,

Elle s’installera dans le hall de l’hippodrome Robert Auvray.

Des stands de producteurs locaux, des dégustations sont organisées tout au long de l’événement. Les visiteurs peuvent également profiter d’animations pour les petits et les grands, créant une ambiance conviviale et festive

– Tombola gratuite (tirage au sort des tickets d’entrée) pour gagner 3 paniers garnis par jour.

– Démonstration culinaires par de grands chefs, tous les jours à 15 h et 16 h 30

– jeux proposés par notre animateur avec de nombreux lots à la clé (bons d’achats, baptêmes à poney, gadgets…)

– Baptêmes à poney (3 €) avec le Haras du Moulin Neuf de Truttemer-le-Grand les samedi et dimanche après-midi (en fonction de la météo)

– Participation de l’association Andouille des Gobelins (en fonction de la météo)

– Maquillage enfants gratuit avec Lydyh Et Fée Mère, les 1er et 2 novembre

– Des intronisations dans l’ordre de la Confrérie de la Véritable Andouille de Vire…

et bien une restauration proposée sur place. .

Rue des Écuyères Hippodrome Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 12 72 92 15 foirealandouillevire@gmail.com

English : 34éme Foire à l’Andouille à Vire Normandie

The Association de la foire à l’andouille (Andouille Fair Association) presents its 34th edition of the Andouille Fair with its specialty, the real Andouille de Vire, and its many exhibitors of local produce, at the Vire racecourse: A Celebration of Flavors.

German : 34éme Foire à l’Andouille à Vire Normandie

Die Association de la foire à l’andouille bietet ihre 34. Ausgabe der Foire à l’andouille mit ihrer Spezialität, der echten Andouille de Vire, und ihren zahlreichen Ausstellern regionaler Produkte im Hippodrom von Vire an: Feier der Geschmäcker.

Italiano :

L’Association de la foire à l’andouille (Associazione della Fiera dell’Andouille) organizza la 34a Fiera dell’Andouille con la sua specialità, la vera Andouille de Vire, e i suoi numerosi espositori di prodotti locali, all’ippodromo di Vire: una festa di sapori.

Espanol :

La Association de la foire à l’andouille (Asociación de la Feria de la Andouille) organiza su 34ª Feria de la Andouille con su especialidad, la auténtica Andouille de Vire, y sus numerosos expositores de productos locales, en el hipódromo de Vire: una fiesta de sabores.

