34ème Journée des Plantes Bergères

34ème Journée des Plantes

Tout le village Bergères Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 20:00:00

Date(s) :

2026-05-14

34ème journée des plantes à Bergères & 24ème marché de potiers: un rendez-vous avec le jardin et la nature.

Parking gratuit Service brouettes Entrée libre.

Bergères est un village de 120 habitants heureux d’accueillir visiteurs et exposants avec chaleur dans un esprit de partage, chaque jeudi de l’Ascension.

Le petit village de la Côte des Bar dans l’Aube (10km de Bar sur Aube) se prépare pour accueillir le public venu admirer plantes et fleurs, découvrir le travail des artisans, les créations d’artistes, déguster les produits du terroir et apprécier les animations dans la rue.

Cette manifestation est devenue un rendez-vous renommé et incontournable pour plus de 10 000 visiteurs. Près de 150 exposants sont attendus: pépiniéristes, horticulteurs, artisans, artistes et producteurs qui envahiront les rues, les cours, les granges et les jardins. Pour la circonstance, le village est rendu aux piétons.

Chaque année les pépiniéristes, horticulteurs très spécialisés, venant pour certains de plusieurs centaines de kilomètres, ont à cœur de présenter plantes rares et nouveautés. Ils prodiguent des conseils et partagent leurs passions pour les plantes et le jardin. Les orchidées ont leur lieu d’exposition et de vente, les plantes vivaces adeptes du calcaire sont bien entendu des vedettes dans un territoire où la craie joue un rôle primordial.

Le Champagne de Bergères et les produits du terroir ont ici toute leur place au sein d’un grand marché du terroir où chacun pourra venir déguster des spécialités gastronomiques.

Les Bahuts (habitants de Bergères) développent avec leurs partenaires dont la Communauté de Communes de la Région de Bar sur Aube et le Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets, l’amélioration du tri des déchets dans l’objectif de proposer une manifestation éco-responsable. Chacun aura sa part de responsabilité pour participer à cet enjeu environnemental en triant les déchets.

Nous comptons sur la bonne volonté de tous. .

Tout le village Bergères 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 45 47 petitflojl@aol.com

