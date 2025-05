34ème Marché Potier de Bonnieux – Place Gambetta – Du Terrail Bonnieux, 31 mai 2025, Bonnieux.

34ème Marché Potier de Bonnieux Place Gambetta – Du Terrail Bonnieux 31 mai et 1 juin Entrée libre

L’équipe organisatrice est très heureuse de présenter le 34ème marché potier de Bonnieux, les Vendredi 31 mai & samedi 1er juin, place Gambetta.

Seront présents une quarantaine de potiers venant de France et d’Europe, qui partageront avec le public la passion de leur métier, ainsi que leurs différentes techniques : sculptures, arts de la table, bijoux, en grès, porcelaine, faïence ou raku.

Cette année, l’exposition : « Carte blanche à… » est consacrée à Florence Pauliac & William Ruller.

Nous offrons au public, sur les deux journées, des démonstrations de tournage, ainsi qu’un atelier de modelage et tournage pour les enfants.

À vous retrouver très bientôt, pour ce grand rendez-vous de la céramique en Luberon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-31T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-01T19:00:00.000+02:00

https://www.terresdeprovence.org/bonnieux

Place Gambetta – Du Terrail Place Gambetta – 84480 bonnieux Bonnieux 84480 Vaucluse