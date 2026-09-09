34ème Raid VTT Yssingeaux – Firminy Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
samedi 10 octobre 2026 · Rue Jean de Bourbon · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
34ème Raid VTT Yssingeaux – Firminy
Rue Jean de Bourbon Départ depuis le Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 07:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Raid VTT de 67 km avec 1350m de dénivelé. Nouveau parcours. VTT électriques acceptés. Nombreux ravitaillements et assiette garnie à l’arrivée. Tombola.
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Rue Jean de Bourbon Départ depuis le Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 56 13 32 cycloclcs@gmail.com
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English :
67-km mountain bike race with 1,350 meters of elevation gain. New route. Electric mountain bikes allowed. Numerous aid stations and a hearty meal at the finish line. Raffle.
L’événement 34ème Raid VTT Yssingeaux – Firminy Yssingeaux a été mis à jour le 2026-09-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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