34ème Rando Alésia

Salle des fêtes Simone Veil Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Circuits route (55/78/106 kms) et gravel (37/53/70 kms), 2ème manche du Challenge Côte d’Or, marche (9/14 kms). .

Salle des fêtes Simone Veil Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 61 77 99

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English :

L’événement 34ème Rando Alésia Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*