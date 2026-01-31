34ème Rando Alésia Venarey-les-Laumes
34ème Rando Alésia Venarey-les-Laumes samedi 11 avril 2026.
34ème Rando Alésia
Salle des fêtes Simone Veil Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Tarif : 2 – 2 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Circuits route (55/78/106 kms) et gravel (37/53/70 kms), 2ème manche du Challenge Côte d’Or, marche (9/14 kms). .
Salle des fêtes Simone Veil Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 61 77 99
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English :
L’événement 34ème Rando Alésia Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*