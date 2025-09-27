34ème Randonnée pédestre Gonneville-sur-Scie

34ème Randonnée pédestre Gonneville-sur-Scie samedi 27 septembre 2025.

34ème Randonnée pédestre

Salle des fêtes de Notre-Dame-du-Parc Gonneville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 17:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Le Club des jeunes organise sa 34éme randonnée pédestre le samedi 27 septembre 2025.

Le départ est fixé à 9 h devant la salle des fêtes de Notre-Dame-du-Parc pour une balade d’environ 10 km. Vers 12 h 30, pause repas à la salle. Déjeuner préparé par vos soins ou réservation d’une assiette anglaise 15 € (à réserver au plus tard le 25 septembre 2025). L’après-midi, départ à 14 heures, une deuxième balade d’environ 10 km est prévue. Les personnes qui ne feront pas la deuxième marche pourront rester à la salle où des jeux de société seront mis à leur disposition.

La randonnée est gratuite. .

Salle des fêtes de Notre-Dame-du-Parc Gonneville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 77 69 10

English : 34ème Randonnée pédestre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 34ème Randonnée pédestre Gonneville-sur-Scie a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux