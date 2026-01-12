34ème Saint Vincent Les Chevaliers du Montsaugeonnais

Le Montsaugeonnais Haute-Marne

2026-01-24

2026-01-24

2026-01-24

Cette journée conviviale mettra à l’honneur les traditions viticoles, la gastronomie locale et la fête au cœur du village avec ses animations.

Au programme:

14h30 Marché local Terroir & Artisanat

15h30 Ouverture des caveaux

16h00 Messe à l’église de Montsaugeon

17h00 Déambulation musicale avec Les Mélomanes de Chevannes

17h30 Adoubement et intronisation sous les halles

18h30 Feu de sarments

19h00 Fermeture des caveaux et du marché

19h30 Concert The Loggers Rock festif

Co-organisé par les étudiants des BTSA DATR 1ère année en partenariat avec la Tour des Villains et le Renouveau du vin.

Vin, musique, buvette et restauration sur place

(Et aussi à Vaux-sous-Aubigny Repas dansant sur inscription à 20h00 à l’espace Charles Dadant Tarif et réservation Martine LOMBARDET, martine.lombardet2@orange.fr, au 06 75 96 44 99) .

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 55 18 tour@montsaugeon.fr

