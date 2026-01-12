34ème Saint Vincent Les Chevaliers du Montsaugeonnais Le Montsaugeonnais
34ème Saint Vincent Les Chevaliers du Montsaugeonnais
La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Tout public
Cette journée conviviale mettra à l’honneur les traditions viticoles, la gastronomie locale et la fête au cœur du village avec ses animations.
Au programme:
14h30 Marché local Terroir & Artisanat
15h30 Ouverture des caveaux
16h00 Messe à l’église de Montsaugeon
17h00 Déambulation musicale avec Les Mélomanes de Chevannes
17h30 Adoubement et intronisation sous les halles
18h30 Feu de sarments
19h00 Fermeture des caveaux et du marché
19h30 Concert The Loggers Rock festif
Co-organisé par les étudiants des BTSA DATR 1ère année en partenariat avec la Tour des Villains et le Renouveau du vin.
Vin, musique, buvette et restauration sur place
(Et aussi à Vaux-sous-Aubigny Repas dansant sur inscription à 20h00 à l’espace Charles Dadant Tarif et réservation Martine LOMBARDET, martine.lombardet2@orange.fr, au 06 75 96 44 99) .
La Tour des Villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 55 18 tour@montsaugeon.fr
