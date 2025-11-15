34ème salon des antiquaires et des métiers d’art La Capelle

34ème salon des antiquaires et des métiers d’art

Rue Édouard Mambourg La Capelle Aisne

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

Le Salon des Antiquaires est organisé par les membres du Lions Club de Vervins dans le cadre de leurs actions sociales dont le bénéfice est destiné aux œuvres sociales du club.

Exposition et vente de tableaux de peintres locaux.

Pour cet événement seront rassemblés des antiquaires afin de présenter au public en un seul déplacement un choix important de mobilier ancien, de tableaux, de tapis, bijoux, de faïences, livres rares d’accessoires d’époque ou de style dans une salle rénovée accueillante et chauffée.

Une petite restauration est prévue ainsi que l’ouverture d’une buvette.

Rue Édouard Mambourg La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France +33 6 08 93 22 70 jean.claudenaveau02@gmail.com

English :

The Antique Dealers’ Show is organized by the members of the Lions Club of Vervins within the framework of their social projects whose benefit is intended for the social works of the club.

Exhibition and sale of paintings of local painters.

For this event will be gathered antique dealers in order to present to the public in only one displacement an important choice of old furniture, paintings, carpets, jewels, earthenware, rare books of accessories of time or style in a room renovated welcoming and heated.

A small restoration is planned as well as the opening of a refreshment bar.

German :

Der Salon des Antiquaires wird von den Mitgliedern des Lions Clubs Vervins im Rahmen ihrer sozialen Projekte organisiert, deren Erlös für die Sozialarbeit des Clubs bestimmt ist.

Es werden Bilder von lokalen Malern ausgestellt und verkauft.

Für dieses Ereignis werden Antiquitätenhändler zusammengebracht, um dem Publikum in einem einzigen Umzug eine große Auswahl an antiken Möbeln, Gemälden, Teppichen, Schmuck, Steingut, seltenen Büchern und Accessoires der Epoche oder des Stils in einem renovierten, einladenden und beheizten Raum zu präsentieren.

Es werden kleine Speisen und Getränke angeboten.

Italiano :

Il Salon des Antiquaires è organizzato dai soci del Lions Club di Vervins nell’ambito delle loro azioni sociali, i cui proventi sono destinati alle opere sociali del club.

Esposizione e vendita di dipinti di pittori locali.

Per questo evento, gli antiquari saranno riuniti per presentare al pubblico in un unico luogo un’ampia gamma di mobili antichi, dipinti, tappeti, gioielli, terrecotte, libri rari e accessori d’epoca o di stile in un ambiente rinnovato, accogliente e riscaldato.

È previsto un piccolo servizio di catering e l’apertura di un bar.

Espanol :

El Salón de los Anticuarios está organizado por los miembros del Club de Leones de Vervins en el marco de sus acciones sociales, cuyos beneficios se destinan a las obras sociales del club.

Exposición y venta de cuadros de pintores locales.

Para este evento, se reunirán anticuarios para presentar al público en un solo lugar una amplia gama de muebles antiguos, cuadros, alfombras, joyas, loza, libros raros y accesorios de época o de estilo en una sala renovada, acogedora y con calefacción.

Está previsto un pequeño servicio de catering, así como la apertura de un bar de refrescos.

