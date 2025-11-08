34ème salon des arts Dieuze

34ème salon des arts Dieuze samedi 8 novembre 2025.

Dieuze Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-08
fin : 2025-11-23

2025-11-08

34ème édition du salon des Arts organisé par l’association des Salines Royales et la ville de Dieuze.
Invités d’honneur cette année
– Monique Genay, sculpture
– Bernard Zell, peintureTout public
Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07  salinesroyales-dieuze@orange.fr

English :

34th edition of the Salon des Arts organized by the Association des Salines Royales and the town of Dieuze.
Special guests this year
– Monique Genay, sculpture
– Bernard Zell, painting

German :

34. Ausgabe der Kunstmesse, die von der Vereinigung der Königlichen Salinen und der Stadt Dieuze organisiert wird.
Ehrengäste in diesem Jahr
– Monique Genay, Bildhauerei
– Bernard Zell, Malerei

Italiano :

34a edizione del Salon des Arts organizzato dall’Associazione Salines Royales e dalla città di Dieuze.
Ospiti d’onore di quest’anno
– Monique Genay, scultura
– Bernard Zell, pittura

Espanol :

34ª edición del Salón de las Artes organizado por la asociación Salines Royales y la ciudad de Dieuze.
Invitados de honor este año
– Monique Genay, escultura
– Bernard Zell, pintura

