34ème salon des arts Dieuze

34ème salon des arts Dieuze samedi 8 novembre 2025.

34ème salon des arts

Dieuze Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-08

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-08

34ème édition du salon des Arts organisé par l’association des Salines Royales et la ville de Dieuze.

Invités d’honneur cette année

– Monique Genay, sculpture

– Bernard Zell, peintureTout public

.

Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

English :

34th edition of the Salon des Arts organized by the Association des Salines Royales and the town of Dieuze.

Special guests this year

– Monique Genay, sculpture

– Bernard Zell, painting

German :

34. Ausgabe der Kunstmesse, die von der Vereinigung der Königlichen Salinen und der Stadt Dieuze organisiert wird.

Ehrengäste in diesem Jahr

– Monique Genay, Bildhauerei

– Bernard Zell, Malerei

Italiano :

34a edizione del Salon des Arts organizzato dall’Associazione Salines Royales e dalla città di Dieuze.

Ospiti d’onore di quest’anno

– Monique Genay, scultura

– Bernard Zell, pittura

Espanol :

34ª edición del Salón de las Artes organizado por la asociación Salines Royales y la ciudad de Dieuze.

Invitados de honor este año

– Monique Genay, escultura

– Bernard Zell, pintura

L’événement 34ème salon des arts Dieuze a été mis à jour le 2025-08-27 par OT DU PAYS SAULNOIS