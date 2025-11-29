34èmes Foulées et 22èmes Randonnées pédestres au Val d’Oust

Salle polyvalente Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 13:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Les 35 èmes Foulées et 23 èmes Randonnées Pédestres du Roc St André (Val D’Oust) sont organisées en faveur de la Recherche Médicale sur le Cancer du Sein et en soutien de la Recherche sur le Cancer des Hommes (Prostate).

Les Foulées (11,7KM), Randonnées Pédestres (9 et13KM) et repas à emporter (Jambon à l’os, gratin dauphinois, fromage, tarte aux Pommes 13 euros) sont organisées par l’Association Humanitaire ROC-LOISIRS .

A L’issue de ces activités, un grand tirage au sort de 60 Lots attendra tous les participants.

Les Inscriptions pour les Foulées peuvent se faire sur KLIKEGO ou au 06 42 60 50 60.

Les réservations pour le repas à emporter peuvent se faire jusqu’au 25 Novembre au 06 76 57 59 80. .

Salle polyvalente Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 6 42 60 50 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 34èmes Foulées et 22èmes Randonnées pédestres au Val d’Oust Val d’Oust a été mis à jour le 2025-10-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande