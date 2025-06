35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Duo Spina et Benignetti Villers-sur-Mer 18 août 2025 18:00

Calvados

35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Duo Spina et Benignetti Salle panoramique Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-18 18:00:00

fin : 2025-08-18

2025-08-18

Le Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer compose une partition iodée et rafraichissante, saupoudrée de proximité et de partage entre musiciens et public. Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses, sans se fixer de frontières musicales ou géographiques, pour une série de concerts.

Le Duo Spina & Benignetti, formé par les pianistes Eleonora Spina et Michele Benignetti, est reconnu pour son jeu d’une grande complicité et d’une finesse remarquable. Lauréats de nombreuses distinctions internationales, dont la Médaille d’Or au Manhattan International Music Competition en 2023, ils se produisent sur les plus grandes scènes à travers le monde Europe, Asie, Océanie, Afrique du Sud et Amérique centrale. Leur répertoire, riche et varié, comprend notamment des œuvres de Brahms et Schubert, dont ils ont enregistré plusieurs albums salués par la critique. Également investis dans la transmission, ils sont régulièrement invités pour des masterclasses dans les plus prestigieuses institutions musicales internationales.

Salle panoramique

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Duo Spina et Benignetti

The Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer composes a refreshingly iodized score, sprinkled with proximity and sharing between musicians and audience. A seaside festival that aims to be curious and daring, it brings together the best solo and chamber music artists of the moment, including Victoires de la Musique winners and promising newcomers, without setting musical or geographical boundaries, for a series of concerts.

The Spina & Benignetti Duo, formed by pianists Eleonora Spina and Michele Benignetti, is renowned for its remarkably finely-honed, intimate playing. Winners of numerous international awards, including the Gold Medal at the Manhattan International Music Competition in 2023, they perform on the world?s greatest stages in Europe, Asia, Oceania, South Africa and Central America. Their rich and varied repertoire includes works by Brahms and Schubert, of which they have recorded several critically acclaimed albums. Equally committed to teaching, they are regularly invited to give masterclasses at the most prestigious international music institutions.

German : 35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Duo Spina et Benignetti

Das Festival der Neuen Talente und Gäste in Villers-sur-Mer ist eine erfrischende, jodhaltige Partitur, die mit Nähe und Austausch zwischen Musikern und Publikum bestreut ist. Das neugierige und mutige Festival am Meer versammelt die besten Solo- und Kammermusikkünstler der Gegenwart, darunter Victoires de la Musique und vielversprechende Neuentdeckungen, ohne musikalische oder geografische Grenzen für eine Reihe von Konzerten festzulegen.

Das Duo Spina & Benignetti, bestehend aus den Pianisten Eleonora Spina und Michele Benignetti, ist für sein Spiel von großer Komplizenschaft und bemerkenswerter Feinheit bekannt. Als Gewinner zahlreicher internationaler Auszeichnungen, darunter die Goldmedaille beim Manhattan International Music Competition im Jahr 2023, treten sie auf den größten Bühnen der Welt auf: Europa, Asien, Ozeanien, Südafrika und Mittelamerika. Ihr umfangreiches und vielfältiges Repertoire umfasst Werke von Brahms und Schubert, von denen sie mehrere von der Kritik gefeierte Alben aufgenommen haben. Sie werden regelmäßig zu Meisterkursen an die renommiertesten internationalen Musikinstitutionen eingeladen.

Italiano :

Il Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer (Festival dei Nuovi Talenti e degli Ospiti di Villers-sur-Mer) è una partitura rinfrescante e iodata, cosparsa di un senso di vicinanza e condivisione tra musicisti e pubblico. Un festival balneare che vuole essere curioso e audace, che riunisce i migliori artisti di musica solista e da camera del momento, tra cui i vincitori dei Victoires de la Musique e promettenti esordienti, senza porsi confini musicali o geografici, per una serie di concerti.

Il Duo Spina & Benignetti, formato dai pianisti Eleonora Spina e Michele Benignetti, è rinomato per il suo modo di suonare straordinariamente raffinato e affiatato. Vincitori di numerosi premi internazionali, tra cui la medaglia d’oro al Manhattan International Music Competition nel 2023, si esibiscono sui più grandi palcoscenici del mondo in Europa, Asia, Oceania, Sudafrica e America Centrale. Il loro ricco e variegato repertorio comprende opere di Brahms e Schubert, di cui hanno registrato diversi album con grande successo di critica. Altrettanto impegnati nell’insegnamento, sono regolarmente invitati a tenere masterclass presso le più prestigiose istituzioni musicali internazionali.

Espanol :

El Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer (Festival de Nuevos Talentos e Invitados de Villers-sur-Mer) es una partitura refrescante y yodada, salpicada de un sentimiento de proximidad y de compartir entre músicos y público. Un festival a orillas del mar que pretende ser curioso y atrevido, y que reúne en una serie de conciertos a los mejores solistas y músicos de cámara del momento, incluidos ganadores de las Victoires de la Musique y prometedores debutantes, sin establecer fronteras musicales ni geográficas.

El dúo Spina & Benignetti, formado por los pianistas Eleonora Spina y Michele Benignetti, es conocido por su extraordinaria finura y su estrecha colaboración. Ganadores de numerosos premios internacionales, incluida la Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Música de Manhattan en 2023, actúan en los mejores escenarios del mundo en Europa, Asia, Oceanía, Sudáfrica y América Central. Su rico y variado repertorio incluye obras de Brahms y Schubert, de las que han grabado varios discos con gran éxito de crítica. Igualmente comprometidos con la enseñanza, son invitados regularmente a impartir clases magistrales en las más prestigiosas instituciones musicales internacionales.

