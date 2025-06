35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Les p’tits opéras contés chantés Villers-sur-Mer 20 août 2025 18:00

Début : 2025-08-20 18:00:00

fin : 2025-08-20

2025-08-20

Le Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer compose une partition iodée et rafraichissante, saupoudrée de proximité et de partage entre musiciens et public. Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses, sans se fixer de frontières musicales ou géographiques, pour une série de concerts.

En 40 minutes, Joanna, au chant, et Clémence, au piano, vous content le célèbre opéra de Mozart La Flûte enchantée.

Narration et dialogues se mêlent à la musique et permettent à la fois de comprendre l’intrigue de l’opéra, mais aussi de plonger dans l’atmosphère musicale de l’œuvre et entendre les principaux airs. De petits commentaires ludiques, volontairement anachroniques, viennent questionner l’œuvre et la confronter au contexte actuel.

Le livre pop-up, constitué de monotypes sérigraphiés pensés par Ombline de Benque, pose un visuel à l’action et plonge l’auditeur dans un univers poétique et onirique. À la fin du compte, les artistes proposent un moment d’échange avec le public pour que chacun puisse poser les questions qu’il souhaite et faire découvrir encore davantage les coulisses et secrets du monde de l’opéra.

Pensé pour les grands, comme pour les plus petits, c’est un spectacle tout public à partir de 6 ans.

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Les p’tits opéras contés chantés

The Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer composes a refreshingly iodized score, sprinkled with proximity and sharing between musicians and audience. A seaside festival that aims to be curious and daring, it brings together the best solo and chamber music artists of the moment, including Victoires de la Musique winners and promising newcomers, without setting musical or geographical boundaries, for a series of concerts.

In 40 minutes, Joanna, on vocals, and Clémence, on piano, bring you Mozart’s famous opera The Magic Flute.

Narration and dialogue are interwoven with the music, allowing you not only to understand the opera?s plot, but also to immerse yourself in the musical atmosphere of the work and hear the principal arias. Small, playful, deliberately anachronistic commentaries question the work and compare it with today?s context.

The pop-up book, featuring screen-printed monotypes by Ombline de Benque, provides a visual backdrop to the action, immersing the listener in a poetic, dreamlike universe. At the end of the account, the artists invite the audience to join them in a discussion, so that everyone can ask any questions they may have, and discover even more about the secrets behind the scenes in the world of opera.

Designed for young and old alike, this is a show for all ages from 6 upwards.

German : 35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Les p’tits opéras contés chantés

Das Festival der Neuen Talente und Gäste in Villers-sur-Mer ist eine erfrischende, jodhaltige Partitur, die mit Nähe und Austausch zwischen Musikern und Publikum bestreut ist. Das neugierige und mutige Festival am Meer versammelt die besten Solo- und Kammermusikkünstler der Gegenwart, darunter Victoires de la Musique und vielversprechende Neuentdeckungen, ohne musikalische oder geografische Grenzen für eine Reihe von Konzerten festzulegen.

In 40 Minuten unterhalten Sie Joanna, Gesang, und Clémence, Klavier, mit der berühmten Oper von Mozart: Die Zauberflöte.

Erzählungen und Dialoge werden mit der Musik vermischt und ermöglichen es Ihnen, die Handlung der Oper zu verstehen, aber auch in die musikalische Atmosphäre des Werkes einzutauchen und die wichtigsten Arien zu hören. Kleine, spielerische Kommentare, die bewusst anachronistisch gehalten sind, stellen das Werk in Frage und konfrontieren es mit dem aktuellen Kontext.

Das Pop-up-Buch, das aus von Ombline de Benque entworfenen Siebdruck-Monotypen besteht, stellt die Handlung visuell dar und lässt den Hörer in eine poetische und traumhafte Welt eintauchen. Am Ende der Vorstellung bieten die Künstler einen Moment des Austauschs mit dem Publikum an, damit jeder die Fragen stellen kann, die er stellen möchte, und noch mehr Einblicke in die Kulissen und Geheimnisse der Opernwelt gewährt werden.

Die Aufführung ist für große und kleine Zuschauer ab 6 Jahren gedacht.

Italiano :

Il Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer (Festival dei Nuovi Talenti e degli Ospiti di Villers-sur-Mer) è una partitura rinfrescante e iodata, cosparsa di un senso di vicinanza e condivisione tra musicisti e pubblico. Un festival balneare che vuole essere curioso e audace, che riunisce i migliori artisti di musica solista e da camera del momento, tra cui i vincitori dei Victoires de la Musique e promettenti esordienti, senza porsi confini musicali o geografici, per una serie di concerti.

In 40 minuti, Joanna, alla voce, e Clémence, al pianoforte, presentano la famosa opera di Mozart Il flauto magico.

Narrazione e dialogo si mescolano alla musica per aiutare a comprendere la trama dell’opera, ma anche per immergersi nell’atmosfera musicale dell’opera e ascoltare le arie principali. Piccoli commenti giocosi, volutamente anacronistici, mettono in discussione l’opera e la confrontano con il contesto attuale.

Il libro pop-up, composto da monotipi serigrafati disegnati da Ombline de Benque, fa da sfondo visivo all’azione e immerge l’ascoltatore in un mondo poetico e onirico. Alla fine del racconto, gli artisti offrono al pubblico la possibilità di fare domande e di scoprire ancora di più sui segreti del mondo dell’opera.

Pensato per grandi e piccini, questo spettacolo è adatto a tutte le età, dai 6 anni in su.

Espanol :

El Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer (Festival de Nuevos Talentos e Invitados de Villers-sur-Mer) es una partitura refrescante y yodada, salpicada de un sentimiento de proximidad y de compartir entre músicos y público. Un festival a orillas del mar que pretende ser curioso y atrevido, y que reúne a los mejores solistas y músicos de cámara del momento, entre los que se encuentran ganadores de las Victoires de la Musique y prometedores debutantes, sin establecer fronteras musicales ni geográficas, en una serie de conciertos.

En 40 minutos, Joanna, a la voz, y Clémence, al piano, interpretan la célebre ópera de Mozart La flauta mágica.

La narración y los diálogos se mezclan con la música para ayudarle a comprender el argumento de la ópera, pero también para sumergirse en la atmósfera musical de la obra y escuchar las principales arias. Pequeños comentarios lúdicos, deliberadamente anacrónicos, cuestionan la obra y la confrontan con el contexto actual.

El libro pop-up, compuesto por monotipos serigrafiados diseñados por Ombline de Benque, sirve de telón de fondo visual a la acción y sumerge al oyente en un mundo poético y onírico. Al final del relato, los artistas ofrecen al público la posibilidad de hacer preguntas y descubrir aún más los secretos que se esconden entre bastidores en el mundo de la ópera.

Pensado para grandes y pequeños, es un espectáculo para todas las edades, a partir de los 6 años.

